عين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء العميد عبد الغاني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "عين اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون، العميد عبد الغاني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي".

و كان الرئيس قد عين اللواء عبد الغاني راشدي في 13 أفريل الجاري مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة خلفا للعميد واسيني بوعزة