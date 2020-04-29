غادر اليوم الأربعاء 6 مرضى متعافين من كوفيد-19 المؤسسة العمومية الإستشفائية حفيظ بوجمعة بحي البير بقسنطينة حسبما أفاد المدير المحلي للصحة و السكان محمد عديل دعاس.

وأوضح ذات المسؤول أنه "تم الترخيص لهؤلاء المرضى الست المتعافين لحد الساعة من كوفيد-19 لمغادرة المؤسسة العمومية الاستشفائية البير بعد أن كانت نتيجتا التحليلين المخبريين المتتاليين اللذين أجريا لهم بفارق 24 ساعة سلبية"، لافتا إلي أن "هؤلاء الأشخاص يضافون لـ7 مرضى غادروا خلال الأسبوع المنصرم المركز الإستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة مما يرفع العدد الإجمالي للمرضى المتعافين إلى 13´´.

وذكر مدير الصحة و السكان بأنه لحد الساعة يتم التكفل بالمرضى المصابين بكوفيد-19 بكل من المركز الإستشفائي الجامعي ابن باديس و المؤسسة العمومية الاستشفائية حفيظ بوجمعة بحي البير، مبرزا بأنه تمت أيضا تهيئة مستشفى ديدوش مراد من أجل استقبال المرضى الذين جاءت نتائج تحاليلهم المخبرية الخاصة بفيروس كورونا إيجابية.

وأكد أن ولاية قسنطينة تحصي ثلاث مؤسسات مخصصة للتكفل بالمصابين بكوفيد-19، مضيفا أنه تم تخصيص 70 سريرا بمستشفى ديدوش مراد للتكفل بهؤلاء المرضى.

كما صرح دعاس أن المرضى الذين جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية لكوفيد-19 يتم التكفل بهم بشكل منفصل عن الحالات المشتبه في ها في انتظار صدور نتائج تحاليلهم و ذلك من أجل تفادي انتقال العدوى.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية قسنطينة تسجل منذ بضعة أيام زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا بالنظر للحصيلة الوبائية اليومية المقدمة من طرف السلطات الصحية.

فمن خلال 148 حالة مؤكدة من بينهم 9 وفيات و 6 حالات جديدة تم تسجيلها خلال ال24 ساعة الأخيرة تعتبر قسنطينة من بين الولايات الخمس التي يتواجد بها أكبر عدد للإصابات بعد كل من البليدة و الجزائر العاصمة و وهران و سطيف.