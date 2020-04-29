تم تهيئة مركز للحجر بطاقة 1.000 سرير على مستوى مركز الاتفاقيات لوهران لاستقبال إذا لزم الأمر حالات كوفيد 19. وأوضح والي وهران عبد القادر جلاوي، على هامش زيارته للموقع, أن "الأمر يتعلق بمركز يضم أكثر من 1.000 سرير تم تهيئته في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من طرف مصالح الولاية في حالة زيادة الحالات المؤكدة ".

وأضاف نفس المسؤول قائلا "لحسن الحظ لم نكن بحاجة إلى هذه الأسرة و لكن من المهم اتخاذ الاحتياطات الضرورية ".

ومن جهة أخرى، قام والي وهران بزيارة للمركز الإستشفائي الجامعي والمؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران للاطلاع على ظروف التكفل بمرضى كوفيد-19 مثمنا بالمناسبة الجهود المبذولة من طرف مستخدمي الصحة في مكافحة فيروس كورونا.

وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الزيارة، ذكر جلاوي أن الوضعية " تحت السيطرة" بوهران، مبرزا أن كافة الوسائل متوفرة والفرق الطبية مجندة لمنع انتشار الفيروس .

وفيما يتعلق بتسجيل بوهران 27 حالة جديدة في يوم واحد يوم 28 أفريل الجاري والذي صادف إعادة فتح المحلات التجارية، أوضح الوالي أنه "لا يوجد علاقة سببية" باعتبار أن الحالات الجديدة كانت في المستشفى قبل تطبيق الإجراء.

ومن جهته ذكر مدير المركز الإستشفائي الجامعي لوهران، حاج بوطواف، أن الحالات التي يتم التكفل بها على مستوى مؤسسته مستقرة وأن حالتين فقط لديهما مضاعفات.

كما "لم يتم تحويل أي حالة إلى الإنعاش منذ حوالي شهر"، وفق ذات المسؤول.

كما أشار مدير المؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران, محمد منصوري, إلى فعالية مخابر التحليل التي تم وضعها بمؤسسته التي تتكفل بتحاليل بي سي آر والتحاليل السريعة لمرضاها.

وفي هذا الصدد أبرز أن المؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران استقبلت حوالي 2.500 وحدة لأخذ العينات، مما يسمح بتوسيع الكشف بين الأشخاص المتصلين بالحالات المصابة.

وبمركز تطوير الأقمار الصناعية الذي شكل آخر محطة لهذه الزيارة، قدم فريق من المهندسين مبادرة لتصنيع حويصلات وصمامات التنفس الاصطناعي لفائدة العاملين في قطاع الصحة، حيث أبرزوا الطرائق المستخدمة.

وقد تمكن هذا الفريق أيضا من صنع رواقين للتعقيم تم التبرع بهما للمركز الإستشفائي الجامعي والمؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران .