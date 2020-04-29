ذكرت إدارة بلدية بكين للتراث الثقافي اليوم الأربعاء أنه سيتم إعادة فتح المتاحف في بكين في الأول من ماي، أول يوم في عطلة عيد العمال القادمة التي ستستمر خمسة أيام.

وأضافت الإدارة أن العامة يستطيعون معرفة طريقة الحجز ونظام الحجز بالاسم الحقيقي وساعات الزيارة المحدودة وعدد الزوار الذي يسمح به كل يوم، عن طريق قنوات رسمية.

ويطلب من الزوار الخضوع لفحص السلامة الخاص بالوقاية من المرض وإتباع إرشاد طاقم عمل المتحف والحفاظ على مسافة أمنة بينهم خلال زيارة المتحف. وسوف تطلق المتاحف في بكين 41 نشاطا على الإنترنت، من بينهم أنشطة معارض وبث مباشر ومقاطع فيديو علمية تعليمية ومسابقات معرفة, خلال هذه العطلة.

و كان مسؤول محلي افد بان العاصمة الصينية، بكين سوف تخفض مستوى الرد الطارئ على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من أعلى مستوى إلى المستوى الثاني بداية من 30 أفريل.

وحتى يوم أمس بلغ عدد حالات الإصابة ب"كوفيد-19" في الصين 82858 حالة فيما توفي 4633 شخصا جراء المرض.