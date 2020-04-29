في حديثه عن توقعات الربيع بالنسبة لاقتصاد بلاده، أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الأربعاء، أنّه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 6.3 بالمئة في 2020، بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد-19.

وهذا سيكون أكبر انخفاض في أكبر اقتصاد في أوروبا منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات في العام 1970. وقال ألتماير إنّ "آثار الوباء ستدفع اقتصادنا إلى الركود بعد عشر سنوات من النمو"، مضيفاً أن الحكومة تتوقع انتعاش الاقتصاد في 2021.

وتكمن أهمية توقعات الربيع للحكومة الألمانية في أنها تشكل الأساس لتقديرات الإيرادات الضريبية لماي المقبل، والتي من المتوقع أن تتراجع بسبب أزمة كورونا.

وسيكون هذا التراجع أقوى من التراجع الاقتصادي الذي سجلته ألمانيا قبل أكثر من عشرة أعوام إبان الأزمة المالية العالمية، غير أن الحكومة الألمانية تتوقع أن يسجل اقتصادها نمواً في العام القادم بنسبة 5.2% في إطار "عملية التعافي" التي تدعمها.