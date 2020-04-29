لقي مساء اليوم أربعة بحارة من بلدية بوهارون في تيبازة مصرعهم في حادث انقلاب قارب لصيد سمك أبو سيف فيما أصيب صياد خامس بجروح حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي للعلاج .

أشارت مصادر محلية أن البحارة انطلقوا في رحلة صيد عادية على متن سفينة "سيدي فرج" من ميناء بوهارون بتيبازة لصيد سمك " الإسبادون" على الساعة الثانية من صبيحة الأربعاء ،قبل أن ينقلب بهم قارب الصيد بعرض البحر بالجزائر العاصمة حيث لقي 4 منهم حتفهم، فيما تم إنقاذ الصياد الخامس واجلائه نحو مستشفى مايو بالعاصمة .



واهتزت مدينة بوهارون مساء الأربعاء على وقع الفاجعة بعد تلقي عائلات البحارة لخبر وفاة أبنائها الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و38 سنة ،فيما تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة.