ألحقت كميات البرد المعتبرة التي تساقطت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء على عدة مناطق بولاية ڤالمة، أضرارا معتبرة ببعض المحاصيل الزراعية وغلال الأشجار، كما تسببت في توقف حركة المرور ببعض مقاطع الطرقات الوطنية الاستراتيجية بالجهتين الغربية والجنوبية للولاية. فقد ذكر مزارعون من منطقتي وادي الزناتي ورأس العقبة، أن كميات البرد ”البحرورش” التي تساقطت ، تسببت في أضرار لأوراق وأزهار وثمار بعض الأشجار المثمرة، وبعض الخضر والفواكه .