تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية للأمن الولائي لمستغانم من توقيف شخصين يقومان بنشر محتويات إلكترونية بغرض الدعاية لتهريب الأشخاص عبر البحر. وأوردت هذه المصلحة الأمنية أن تحريات هذه الفرقة المختصة أفضت إلى الكشف عن هذا النشاط الذي يقوم به الموقوفان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق بث منشورات تروج للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، على غرار عرض صور للقوارب التي تستعمل في هذا النشاط غير القانوني. وقد رصدت مصالح الأمن منشورا في إحدى المجموعات المغلقة على ”الفايسبوك” يعرض ناشره خدمة التوصيل إلى إسبانيا مقابل مبلغ مالي قدره 450 ألف دينار، باشر المحققون تحرياتهم، وتم أيضا التعرف على هوية الفاعل الثاني الذي تم توقيفه بعد ذلك، حيث اتضح أنه كان بدوره على تواصل مع أشخاص آخرين لتنظيم هذه الرحلة.