كوريا الجنوبية: لا إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية لم تسجل، اليوم الخميس، أي إصابات محلية جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ تفشي الوباء لديها ذروته في 29 من فبراير.

وأشارت المراكز الكورية إلى رصد أربع حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10765 حالة، وزاد عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، شدد أن على أهمية وجود نهج مربح للطرفين فيما يتعلق بالتعامل مع خسارة الوظائف وسط الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، والتي وصفها بأنها الأسوأ منذ الانهيار المالي عام 1997، داعيا جميع الأطراف المؤثرة في المجتمع والاقتصاد على تركيز جهودهم لحماية الوظائف بروح "التضامن والازدهار المشترك".

اسبانيا: أدنى حصيلة وفيات يومية منذ ستة أسابيع

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 268 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أي أدنى حصيلة منذ نحو ستة أسابيع.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي في البلاد بلغ 24543 حالة.

وارتفع عدد الإصابات بكورونا في إسبانيا خلال آخر 24 ساعة بـ518 إصابة جديدة، من 212917 حتى 213435 إصابة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 112050 شخصا.

روسيا.. 101 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 101 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ويرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 106 آلاف و498 مصابا، وعدد الوفيات إلى 1073 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، وتماثل للشفاء حتى الآن 11619 شخصا.

ومن بين تلك الإصابات المعلنة اليوم هناك 3093 إصابة تم تسجيلها في موسكو وحدها، وهي أكبر المناطق تضررا في روسيا، فيما تم تسجيل 793 إصابة جديدة في ضواحيها.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أنه تم تشخيص إصابة 1044 فردا يخدمون في صفوف الجيش الروسي بفيروس كورونا، تعافى منهم 82 شخصا.

أفغانسان تسجل قفزة قياسية في الإصابات

سجلت السلطات الصحية في أفغانستان خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن نائب وزير الصحة العامة الأفغاني، وحيد مجروح، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس عن تسجيل 232 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 2171 حالة.

وتم تشخيص هذه الإصابات بفحص عينات 581 مواطنا من 23 محافظة.

وتوفى شخصان في أفغانستان جراء إصابتهما بكورونا خلال اليوم الأخير، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 64 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 260 شخصا.

نيوزيلندا تبلغ عن تسجيل 3 حالات

أبلغت نيوزيلندا عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة والمحتملة إلى 1476 في البلاد، وفقا لوزارة الصحة اليوم الخميس.

ومن بين الحالات الثلاث الجديدة، هناك حالة واحدة مرتبطة بحالة مؤكدة أصلا، ولكن سبب الحالتين الأخريين ما زال قيد التحقيق، حسب الوزارة.

وقال المدير العام للصحة آشلي بلومفيلد، في مؤتمر صحفي، ان نيوزيلندا انتقلت من مستوى التحذير رقم 4، وهو الأعلى، إلى المستوى 3، يوم الثلاثاء، وستبقى لأسبوعين على الأقل في المستوى هذا.

الشيلي: تسجيل 8057 حالة شفاء و216 وفاة

أعلنت السلطات الصحية بالشيلي، امس الأربعاء، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد وصل إلى 8057 شخصا، وذلك بعد تسجيل 374 حالة شفاء جديدة بينما سجلت 99 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 216 حالة.

وأضافت أن مجموع حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 14 ألف و885 حالة بعد رصد 552 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية بالبلد الجنوب أمريكي .

واتخذت السلطات الشيلية حزمة من التدابير لوقف زحف انتشار فيروس كورونا مثل فرض الحجر الصحي بالعديد من البلديات بسانتياغو وفي جهات أخرى، وتعليق الدراسة وحظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.

ألمانيا تعلن عن 1478 إصابة جديدة و173 وفاة

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الخميس تسجيل 1478 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 159119 إصابة.

ووفقا للإحصاء، فقد ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6288 بزيادة 173 مقارنة معه أمس الأربعاء.

تايلاند تسجل 7 إصابات جديدة ولا وفيات أخرى

أعلنت تايلاند يوم الخميس عن سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا لكنها لم تسجل وفيات جديدة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2954 بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة، وذلك منذ بدء تفشي المرض في يناير.

وتراجعت الإصابات اليومية الجديدة لأقل من عشر حالات لأربعة أيام متتالية.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 إن ما يقرب من 91 بالمئة من المرضى تماثلوا للشفاء وعادوا إلى بيوتهم بينما لا يزال 213 شخصا في المستشفى.

سنغافورة تسجل 528 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة عن تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الدولة المدينة إلى 16 ألفا و169 إصابة.

حالات الإصابة المؤكدة حول العالم تتجاوز 3 ملايين حالة

تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم والذي تلقت منظمة الصحة العالمية بلاغا به، 3 ملايين حالة، وفقا لما ذكرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المنظمة امس الأربعاء.

ووفقا لأحدث أرقام لوحة الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، التي تم تحديثها في الساعة 11:00 مساء بتوقيت وسط أوروبا، فإن 3024059 حالة إصابة مؤكدة بالمرض و208112 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، تم إبلاغهم لمنظمة الصحة العالمية.

وأبلغت الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية بوجود 983457 حالة إصابة مؤكدة مع 50492 حالة وفاة لديها، لتصبح الدولة الأكثر تضررا. وفي إسبانيا وإيطاليا، وهما ثاني وثالث الدول الأكثر تضررا، تم تأكيد 210773 و 201505

حالات على التوالي. ويبلغ عدد الوفيات في البلدين 23822 و27359 على التوالي. تليهما المملكة المتحدة التي سجلت 161149 حالة مؤكدة وألمانيا بـ157641 حالة مؤكدة.

عدد الوفيات في المكسيك يرتفع إلى 1732

أعلنت السلطات الصحية المكسيكية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19، وصلت إلى 1732، مع الإبلاغ عن 163 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المدير العام لقسم علم الأوبئة بوزارة الصحة المكسيكية، خوسيه لويس ألوميا، إن عدد الحالات المؤكدة للفيروس في البلاد وصل إلى 17799 حالة، منها 13263 حالة مشتبه فيها.

وخلال مؤتمر صحفي في القصر الوطني، ناقش وزير الصحة المكسيكي خورخي ألكوسير، وضع الوباء في البلاد، وقال إنه على الرغم من عدم وجود لقاح حتى الآن، ولكن "إذا اعتنينا بصحتنا، فبإمكاننا مواجهة أي فيروس، مثل كوفيد-19".

كان مجلس الصحة العام في المكسيك قد أعلن حالة طوارئ صحية وطنية، في الـ30 من مارس المنصرم. ولكن هذا الإعلان لا يفرض حظرا للتجول، ولا يغلق حدود البلاد أو العمليات التجارية.

وتتوقع كل من السلطات المكسيكية والخبراء الطبيين، وكذلك منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، أن ذروة الوباء في البلاد، ستحدث في أوائل ماي المقبل.

4 حالات إصابة مؤكدة جديدة في الصين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن 4 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الصين يوم أمس الاربعاء وجميعها وافدة من الخارج.

وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي، أن مجموع عدد الحالات الوافدة بلغ إلى حدود أمس الأربعاء، 1664 حالة، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات مشتبه بإصابتها في شنغهاي، وجميعها وافدة من الخارج.

ومن بين الحالات الوافدة، غادر 1139 شخصا المستشفيات الصينية بعد تماثلهم للشفاء، فيما لازال 525 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات، حالة 13 منهم حرجة للغاية، وفقا للجنة.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع وفيات يوم الأربعاء في البلاد.

وأشارت اللجنة إلى أن 32 شخصا غادروا أمس المستشفيات بعد شفائهم، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 9 حالات إلى 41 حالة.

وحتى أمس الأربعاء، بلغ مجموع الحالات المؤكدة في الصين 82862 حالة، بما في ذلك 619 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج و77610 خرجوا من المستشفى بعد شفائهم، وفقا للجنة.

وأكد المصدر أن فيروس كورونا أودى بحياة 4633 شخصا في الصين.

أما في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فتم، حتى يوم أمس الأربعاء، الإبلاغ عن 1037 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك أربع حالات وفاة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و429 حالة في مقاطعة تايوان بما في ذلك ست حالات وفاة.

تسجيل 158 حالة إصابة جديدة بالأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة بالأرجنتين، امس الأربعاء، عن تسجيل 158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 4285 شخصا.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المتوفين بلغ 214 شخصا بعد تسجيل سبع وفيات جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.

ووفق التقرير فإن الوفيات الجديدة هي لأربع نساء وثلاثة رجال.

ويتصدر إقليم بوينوس يريس مناطق البلاد بأكبر عدد من حالات الإصابة بـ 1532 حالة تليه عاصمة البلاد ب 1123.

البرازيل تسجل أعلى زيادة يومية في حالات كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية امس الأربعاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، قد ارتفع من 71886 إلى 78162، بزيادة 9%،

وكبر زيادة يومية منذ تفشي الوباء. وخلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفع عدد الوفيات من 5385 إلى 5466، بمعدل وفيات بلغ 7%، وفقا للوزارة. وأضافت الوزارة أن 34132 مريضا تعافوا من المرض، وهناك 1452 حالة وفاة لا تزال أسبابها قيد التحقيق.

وسجلت ولاية ساو باولو الجنوبية الشرقية، وهي المنطقة الأكثر تضررا في البلاد، 26158 إصابة بعدوى الفيروس، تلتها ولاية ريو دي جانيرو بـ8869 إصابة.

ارتفاع حالات الإصابة في زيمبابوي إلى 40

قالت زيمبابوي اليوم الخميس إنها أكدت 40 حالة إصابة بكوفيد-19 بعد تسجيل 8 إصابات جديدة في اليومين الماضيين.

وسُجلت حالتان ايجابيتان يوم الثلاثاء في بولاوايو، ثاني أكبر مدن البلاد، و6 حالات في العاصمة هراري يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الطفل في تحديث في وقت مبكر اليوم إن الحالات المؤكدة تشمل 5 حالات شفاء وأربع وفيات.

وأجرت الدولة حتى الآن 7642 اختبار فحص وتشخيص من كوفيد-19.

الإكوادور: تسجيل 883 وفاة وأزيد من 24 ألف إصابة منذ بداية الجائحة

أعلنت السلطات بالإكوادور،أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد بلغ 883 حالة، في حين وصل مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 24 ألف و675 حالة.

ورجحت مديرة المصلحة الوطنية لتدبير المخاطر والطوارئ، ألكسندرا أوكلز، ارتفاع حصيلة الوفيات، وأعلنت أنه يتم التدقيق في 1357 حالة وفاة يشتبه في أنها ناجمة عن كوفيد-19.

ويتصدر غواياس أقاليم البلد الجنوب أمريكي بأكبر عدد من الإصابات بـ 10 لاف و417 حالة يليه بيتشينتشا (1351) ولوس ريوس (687) ومانابي (601) وإل أورو (457) وأزواي (432).

وفي مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا، أعلنت السلطات بالإكوادور عن فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 16 مارس الماضي، واتخذت حزمة من التدابير لتقييد حركة السير والأنشطة التجارية ومنع التجمعات بالأماكن العمومية.

أربع حالات إصابة في كوريا الجنوبية وجميعها وافدة

أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن عدد المصابين الجدد بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس ارتفع بمقدار 4 حالات، لتصل حصيلة الإصابات إلى 10765.

وانخفض العدد إلى 4 حالات أمس، مسجلا أدنى رقم للمصابين منذ 72 يوما

عندما اكتشفت المريضة الحادية والثلاثين التي تسببت في انتشار كورونا بصورة جماعية. وكانت الحالات الأربع الجديدة من الوافدين من الخارج، وتم اكتشافها أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطار. ولم تسجل أي حالة جديدة لانتقال العدوى داخليا.

وأوضحت المراكز أن عدد حالات الوفاة المسجلة حتى الآن بلغ 247 حالة، بزيادة حالة واحدة أمس. وتم رفع الحجر الصحي عن 137 مصابا بعد أن تماثلت حالتهم الصحية للشفاء التام من الفيروس.

سويسرا تقرر إعادة فتح المتاجر والمدارس والمطاعم اعتبارا من 11 ماي المقبل

قررت الحكومة السويسرية، امس الأربعاء، إعادة فتح المتاجر والمطاعم والمدارس، وكذا المتاحف والمكتبات والأسواق، اعتبارا من 11 ماي المقبل.

وأوضحت الحكومة أن الخطة الأولية كانت تتضمن في الأساس إعادة فتح المطاعم والمتاحف مطلع شهر جوان المقبل، ولكن قرارها الجديد يرجع إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يدل على فعالية الإجراءات المفروضة لاحتواء الفيروس.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، رغم ذلك، لن يتم تنظيم مهرجانات كبيرة خلال فصل الصيف، وليس من المرجح أن يتم السماح بتنظيم الفعاليات الأكبر التي يحضرها أكثر من ألف شخص قبل شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تشهد سويسرا المرحلة الثالثة من تخفيف القيود يوم 8 جوان المقبل.

السنغال.. 59 إصابة جديدة ترفع العدد الإجمالي إلى 823 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، امس الأربعاء، عن تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 800 فحصا جرى في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 882 حالة منذ الثاني من مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة في البلاد، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر العدد الإجمالي في 9 حالات، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 315 شخصا.

وأضاف المصدر ذاته أن 557 مصابا بفيروس كورونا المستجد يواصلون علاجهم في مختلف مستشفيات البلاد.

وكانت السلطات السنغالية فرضت حظرا وأغلقت الجامعات والمدارس وأوقفت الأنشطة الثقافية والرياضية في محاولة لكبح تفشي جائحة كورونا في البلاد.

السلطات السعودية تنهي العزل الكلي شرق البلاد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، امس الأربعاء، إنهاء العزل الكلي بمحافظة القطيف (شرق) اعتبارا من اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (واس) إنه تقرر اعتبارا من اليوم الخميس إنهاء العزل الكلي بمحافظة القطيف، والسماح بالتجول في المدينة من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

كما تقرر استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين من وباء كوفيد-19.

وأضافت الوكالة أن القرار جاء في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة الجائحة وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، قبل أيام، رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من 3 رمضان وحتى 20 منه من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

يشار إلى السعودية سجلت إلى حدود امس 21402 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، و157 حالة وفاة، مقابل 2953 حالة تعافي.

البيرو .. تسجيل أزيد من 33 ألف إصابة و943 وفاة منذ بداية الجائحة

أعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، امس الاربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 33 ألف و931 حالة، وذلك بعد تسجيل 2741 حالة إصابة جديدة.

وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفي بليما، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بالبلد الجنوب أمريكي ارتفع إلى 943 بزيادة 89 حالة وفاة جديدة .

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الوفيات ب 404 حالات وفاة تليها لامباييكي (172) وبيورا (103).

وفي مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، اتخذت الحكومة البيروفية مجموعة من الإجراءات مثل فرض الحجر الصحي التي تم تمديده إلى غاية 10 ماي المقبل، وحظر التجول ليلا.

جامعة جونز هوبكنز: حصيلة وفيات مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة تتجاوز 60 ألف حالة

قال مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة وصلت إلى 60 ألف حالة حتى امس الأربعاء، ليصل العدد الدقيق للوفيات إلى 60207 حالات حتى الساعة 4 مساءا (2000 بتوقيت غرينتش).

وبحسب المركز، فإن إجمالي الإصابات بالمرض في البلاد بلغ 1,030,487 حالة.

وكانت نيويورك أكثر الولايات تضررا، حيث سجلت 299691 حالة إصابة، و23348 حالة وفاة .

وتشمل الولايات الأخرى الأشد تضررا بالمرض كلا من: نيوجيرسي التي سجلت 6771 حالة وفاة، وميتشيجان بعدد وفيات بلغ 3673 حالة، وماساتشوستس بعدد وفيات بلغ 3153 حالة، حسبما ذكرت البيانات.