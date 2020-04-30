أفاد وزير التعلیم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شیتور، الیوم الخمیس، على ضرورة تقديم أطروحات الدكتوراه باللغة الانجلیزية، وهذا قصد تطوير البحث العلمي وإعطاء الطابع العالمي للأطروحات.

وقال شیتور خلال إجابته على أسئلة نواب البرلمان، أنه يتعین على الطلبة مستقبلا تقديم الأطروحات باللغة الانجلیزية، لأن الوزارة سمحت منذ أربع أشهر من أن يكون ملخص الدكتوراه باللغة الإنجليزية وهذا بسبب تقدم العديد من الطلبة في أطروحاتهم.

وفي السیاق ذاته قال الوزير، أن المشكل في أطروحات الطلبة الجزائريین لا يكمن في المحتوى وإنما في اللغة، مؤكدا أنه من اليوم فصاعدا طلبة الدكتوراه مجبرون على تقديم أطروحاتهم باللغة الانجليزية، وأن تكون الأطروحات المقدمة أعمال شخصیة وغیر مغشوشة.