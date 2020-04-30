طمأن الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية الدكتور لطفي بن باحمد، بخصوص توفر الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، في وقت أبدى فيه مهنيو الصناعة الصيدلانية "تخوفا" من تأثر السوق الوطنية للأدوية بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأكد ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة المنتدبة اتخذت إجراءات احترازية منذ تفشي فيروس كورونا في الجزائر والعالم من خلال دعوة المستوردين والمصنعين المحليين إلى "تشكيل مخزون من المواد الأولية والمصنعة محليا لضمان تموين السوق الوطنية بالأدوية".

وبخصوص ضمان تزويد الصناعة المحلية بالمواد الأولية التي تصنعها كل من الصين والهند فقط أكد ذات المسؤول أنه حدثت تغييرات في العالم بسبب الظروف الراهنة و"سيتم السماح للمنتجين المحليين بتغيير نوعية هذه المواد مع الحفاظ على جودة الأدوية المصنعة محليا حسب الظروف حتى لا يخضعون إلى ضغوطات من طرف هؤلاء الممونين سواء تعلق الأمر باقتناء هذه المواد أو الرفع من الأسعار".

وطمأن الدكتور بن باحمد من جهة أخرى المواطنين بأن 2020 ستكون سنة "بدون اختلالات" خاصة بعد أن سارعت - كما قال - الوزارة المنتدبة إلى وضع آليات جديدة لتسيير القطاع في مقدمتها تنصيب الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتزويدها بكل الميكانزمات الضرورية للانطلاق في نشاطاتها مع تعيين مدير جديد للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالوزارة.