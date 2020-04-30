قام وزير التجارة البروفيسور كمال رزيق، صبيحة اليوم بزيارة فجائية لمحلات بيع الحلويات التقليدية ببوفاريك وذلك للوقوف على مدى تطبيق التدابير الوقاية الصحية للحد من انتشار وباء كورونا، حيث أكد الوزير خلال هذه الزيارة على إلزامية ارتداء التجار لكمامات، قفازات ومآزر، مؤكدا كذلك على التطهير المستمر للمساحات المخصصة للزبائن مع ضرورة تنظيم الدخول والخروج من المحلات بالاحترام الصارم لقواعد التباعد.

وقد شدد وزير التجارة من جانب آخر على ضرورة وضع النقود المعدنية في محلول للتعقيم إلى جانب وضع مطهر كحولي تحت تصرف الزبائن لتفادي انتشار العدوى مع اقتصار الولوج إلى المحل التجاري على زبونين أو ثلاثة مرة واحدة على الأكثر.

وفي هذا الصدد وقصد التطبيق الصارم للتعليمة الوزارية المشتركة تكلف كل من مكاتب حفظ الصحة التابعة للبلديات وفرق الرقابة المختلطة وأعوان الشرطة القضائية والمصالح التابعة لوزارة التجارة الفلاحة بفرض احترام ووضع حيز التنفيذ التدابير الوقائية مع تعزيزها عند الحاجة بالموارد البشرية.

كما كلف الوزير المدير الولائي للتجارة لولاية البليدة على والوقوف شخصيا على مدى تنفيذ هذه الإجراءات والتدخل المباشر في حال الإخلال بأحد شروط الوقاية الصحية من خلال السحب الفوري للسجل التجاري أو الغلق النهائي للمحل.