أعلنت سفارة كندا بالجزائر، أمس الأربعاء، عن تسخير آخر رحلة جوية لترحيل الرعايا الكنديين العالقين بالجزائر يوم 3 ماي المقبل.

وحسب بيان نشرته السفارة على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، فإنه سيتم ترحيل الرعايا الكنديين العالقين في الجزائر عبر رحلة تجارية، بعدما تم تحليل جميع ملفاتهم الخاصة بالترحيل نحو بلدهم المتواجدة بالسفارة الكندية بالجزائر.

وسيتلقى الأشخاص المؤهلون للسفر، عبر البريد الإلكتروني، المعلومات الضرورية لإجراء الحجز لهذه الرحلة.

وأوضح ذات المصدر، أن جميع المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين مؤهلون لهذه الرحلة، بالإضافة إلى المقيمين المؤقتين.