غادر اليوم الخميس 291 جزائريا ممن قامت السلطات الجزائرية سابقا بإجلائهم من مطار دبي الدولي بعد 14 يوم من الحجر الصحي بمؤسستين فندقيتين بتيبازة، دون تسجيل أي حالة إصابة بكوفيد-19.

وجرت عملية رفع الحجر الصحي عن الجزائريين الذين كانوا عالقين بمطار دبي بدولة الإمارات المتحدة في ظروف "خاصة" ميزتها الأجواء التي صنعوها وهم يودعون عاملات وعمال الفندقين حيث تزامن الأسبوع الثاني من الحجر مع أول أسبوع من صيام شهر الفضيل.

وأبرزت ممثلة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، منى مالك على هامش العملية، أن فترة الحجر الصحي، كإجراء وقائي استباقي تمت في ظروف عادية ميزتها الأجواء الرمضانية وإنتهت بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا من بين المقيمين سواء بمركب القرن الذهبي بتيبازة (135شخصا) أو فندق السلام ببوإسماعيل (156 شخصا) من أصل 996 كانوا عالقين بمطار دبي الدولي وتم إجلاؤهم وتوزيعهم على فنادق إلى جانب ولاية تيبازة بومرداس والعاصمة.