كشف العلماء بعد تحليل حالات المصابين الذين يدخلون العناية المركزة، بسبب فيروس كورونا، أن هؤلاء تصاحبهم مضاعفات مرض مزمن أو أكثر، ووضعوا قائمة بأخطر الأمراض المرتبطة بالجائحة.

واتضح بعد تحليل منظمة "ISARIC" لحالات دخول المرضى إلى وحدة العناية المركزة والإنعاش بجهاز التنفس الصناعي، أن 50 بالمائة من المرضى يعانون من مضاعفات مرض مزمن واحد أو عدة أمراض من نفس النوع.

وتنشأ في الكثير من الأحيان، مضاعفات في الأشخاص المصابين بالخرف، حيث رُصدت مثل هذه الحالات في 39 بالمائة من الإجمالي.

ومن هؤلاء أيضا، الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالسمنة، لدى هؤلاء المرضى، يزيد خطر الوفاة من الإصابة بالمضاعفات المتأتية من الفيروس التاجي بنسبة 37 بالمائة.

أما المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية في العناية المركزة، فإن خطر الوفاة بالنسبة لهم يبلغ 31 بالمائة.

ورصدت هذه الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، أن حوالي خمس المرضى الذين يدخول العناية المركزة، يعانون من مرض السكري، ونفس العدد من أمراض الرئة، و15 بالمائة من أمراض الكلى، و14 بالمائة من الربو.

وتسري مخاطر حدوث مثل هذه المضاعفات على المدخنين، حيث وُجد في 10 بالمائة من الحالات الشديدة، أن المرضى من المدمنين على التدخين.