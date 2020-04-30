تمكنت وحدة لحراس السواحل، أمس الأربعاء، من إنقاذ بحار وأحد وانتشال أربعة جثث آخرين، إثر غرق قارب الصيد قبالة سواحل بوهارون، بولاية تيبازة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم الخميس، أنه: "تبعا لنداء نجدة، تمكنت وحدة لحراس السواحل، يوم 29 أفريل 2020، خلال عملية بحث وإنقاذ بحري قبالة سواحل بوهارون، بولاية تيبازة بالناحية العسكرية الأولى، من إنقاذ بحار (01) وانتشال جثث أربعة (04) آخرين، وذلك إثر غرق قارب الصيد الذي كان يقلهم، أين تم اجلاؤهم إلى مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة".

وكما أفاد بيان الوزارة، أنه: "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، ستة (06) أشخاص وحجزت أربع (04) شاحنات وست (06) مركبات رباعية الدفع، بالإضافة إلى (73,5) طن من المواد الغذائية و(26,6) طن من مادة الإسمنت وستة (06) أطنان من مواد التنظيف الموجهة للتهريب".

من جهة أخرى، وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حجز حراس الحدود (98) كيلوغراما من الكيف المعالج، وذلك إثر دورية بحث قرب الحدود بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية، وفق المصدر.