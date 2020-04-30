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قرار وزاري مشترك بين المالية والشباب والرياضة

أخبار الوطن
30 ابريل 2020 () - ف.ن/وأج
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حدد قرار وزاري مشترك لوزارتي المالية والشباب و الرياضة، نشر في الجريدة الرسمية رقم 24، تنظيم المديرية المنتدبة
للشباب و الرياضة في المدن الكبرى و بعض المدن الجديدة، في مصالح و مكاتب.
وحسب الوثيقة، تضم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة، تحت سلطة المدير المنتدب، مصلحتين : الأولى لأنشطة الشباب والثانية للأنشطة البدنية والرياضية.
وتتكون المصلحة الأولى من مكتبين، واحد للإعلام والاتصال و التكوين والآخر للبرامج الاجتماعية-التربوية والترفيهية وترقية الحركة الجمعوية.
مصلحة الأنشطة البدنية و الرياضية تتشكل هي الأخرى من مكتبين، الأول للأنشطة البدنية والرياضية ومتابعة الجمعيات الرياضية والثاني يخص التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة والتأطير التقني, يضيف نفس المصدر.

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