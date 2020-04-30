حدد قرار وزاري مشترك لوزارتي المالية والشباب و الرياضة، نشر في الجريدة الرسمية رقم 24، تنظيم المديرية المنتدبة

للشباب و الرياضة في المدن الكبرى و بعض المدن الجديدة، في مصالح و مكاتب.

وحسب الوثيقة، تضم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة، تحت سلطة المدير المنتدب، مصلحتين : الأولى لأنشطة الشباب والثانية للأنشطة البدنية والرياضية.

وتتكون المصلحة الأولى من مكتبين، واحد للإعلام والاتصال و التكوين والآخر للبرامج الاجتماعية-التربوية والترفيهية وترقية الحركة الجمعوية.

مصلحة الأنشطة البدنية و الرياضية تتشكل هي الأخرى من مكتبين، الأول للأنشطة البدنية والرياضية ومتابعة الجمعيات الرياضية والثاني يخص التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة والتأطير التقني, يضيف نفس المصدر.