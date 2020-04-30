أعلن وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن جائحة كوفيد19 و الظرف الاقتصادي الراهن يمنعان رفع التجميد عن عدد من المشاريع الجديدة الخاصة بهياكل الصحة في الجزائر.

و في تدخل له خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية الموجهة لأعضاء من الحكومة صرح السيد بن بوزيد أن " الظرف الاقتصادي الحالي إضافة الى جائحة فيروس كورونا لا يسمحان لنا برفع التجميد عن انجاز عدة مشاريع خاصة بهياكل صحية بالبلد".

وردا على سؤال لنائب حول التأخر المسجل في انجاز المستشفى الجديد لبلدية عين مران ( الشلف) جدد الوزير التزام الحكومة بضمان خدمات العلاج الضرورية للمواطنين و تحسين وضعية المنظومة الصحية الوطنية. و لدى إعلانه عن دخول هذه المؤسسة الصحية حيز الخدمة في سنة 2021 اشار بن بوزيد الى أن تكلفة المشروع تمت إعادة دراستها خمس مرات ما بين 2014 و 2020 لترتفع بذلك من 60 مليار سنتيم في 2008 , تاريخ تسجيله, الى أكثر من 226 مليار سنتيم حاليا.

من جهة أخرى, أوضح بن بوزيد أن المشروع سجل نسبة تقدم بلغت 85 بالمائة بالنسبة للأشغال الكبرى واستفاد من غلاف مالي قيمته 600 مليون دج موجه للتجهيز فيما سجلت بقية الأشغال تأخرا عقب انسحاب المؤسسة المشرفة على الانجاز، ما قال الوزير في رده على سؤال لنائب اخرى أن رفع التجميد عن المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة سطيف غير وارد بعد مشيرا الى ضرورة ترشيد النفقات العمومية و مذكرا بأن مؤسسات صحية مماثلة توقفت الاشغال بها بمدن أخرى. غير أن الحكومة ستواصل دعمها للمؤسسات الصحية المتواجدة بهذه المنطقة على غرار مركز مكافحة السرطان و الهياكل الصحية المختصة في طب الأمراض العقلية و اعادة التأهيل مشيرا الى طابعها الجهوي قبل أن يعلن عن زيارته السبت القادم الى هذه الولاية للاطلاع عن متابعة تطور جائحة كورونا مطمئا في نفس الشأن أن تحاليل الكشف "بي سي ار" تتم بعين المكان.