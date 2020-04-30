جو بهيج عاشه مستشفى مازونة في غليزان بعد زوال اليوم الخميس،وهذا بعد تماثل حالتين للشفاء من فيروس كورونا ومغادرتهما هاته المؤسسة الاستشفائية تحت تصفيقات الحاضرين الذين أكرموهم بالورود،فيما أثنى أحد المصابين على الطاقم الطبي والإداري الساهر على راحة المرضى بهذا المستشفى،ومن جهته كشف السيد محمد خزروني مدير المستشفى لـ"الخبر" أن المريضين قد خضعا للعلاج مدة معينة،وقد غادرا المستشفى بعد القيام بثلاثة تحاليل كانت كلها سلبية،مشيرا إلى أن حالة ثالثة لا تزال تخضع للعلاج،وقد تغادر المستشفى عما قريب،بالمقابل صرح الطبيب سبع محمد مدير المصالح الصحية،أن الإدارة خصصت جناحا للعزل للحالات المصابة بكوفيد 19،وطاقم طبي يسهر عليها،مؤكدا أن الحالة الثالثة في صحة جيدة ومستقرة.