

اشرف اليوم مولاتي عطاالله والي ولاية تبسة على انطلاق حملة تحسيسية للوقاية من انتشار فيروس كرونا شملت توزيع كمامات على المواطنين في المرافق العمومية .

وبحسب والي الولاية في تصريح صحفي فان العملية تدخل في اطار تواصل الجهود للعمل التوعوي وسط المواطنين معترف بواقع مر وصفه بالتهور من طرف بعض المواطنين في الساحات العامة والمرافق العمومية الذين يإجراءات هرقون احراءات الحجر الصحي ولا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي.مضيفا ان الوصعية جد حساسة اين امرت الحكومة بضرورة تواجد قطاعات التكوين المهني والشباب والرياضة والسياحة في الميدان بالتنسيق مع الحركة الجمعوية للتكثيف من الحملات التحسيسية اين انطلقت اليوم الخميس القافلة الاولى لتوزيع 14000كمامة على المواطنين في فضاءات التجمعات والمرافق العمومية كمكاتب البريد والكناص وكزنوص وغيرها من المؤسسات التي يقصدها المواطن حيث تسلم المواطن الكمامة ومعها رسالة تحت شعار تصرف كانك مصاب ويجب ان لا تضر الاخرين والعكس صحيح .

وعن الوضعية الوبائية للولاية كشف مولاتي عطالله عن مغادرة اربع مصابين المستشفى المرجعي ببكارية ليرتفع عدد المتماثلين للشفاء الى 5أشخاص سيلتزمون بحجر منزلي 15 يوما لتحقيق الشفاء التام على ان يتم استشفاء بقية الحالات تدريجيا