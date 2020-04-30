قامت مصالح أمن ولاية الأغواط خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم بتوقيف 166 شخص خالفوا إجراءات الحجر الجزئي، حيث تم اتخاذ في حقهم الإجراءات القانونية،مع حجز وتحويل للمحشر 23 مركبة و 54 دراجة نارية خالف أصحابها إجراءات الحجر الجزئي في سياق تنفيذ تدابير الحجر الصحي الجزئي عبر قطاع الاختصاص بالأغواط .كما قام أعوان الشرطة بتكثيف مختلف الأنشطة التحسيسية و التوعوية و الوقائية من عدوى فيروس كورونا، الموجهة للمواطنين وكذا أصحاب المحال التجارية المستثناة من الغلق، من خلال تقديم النصائح و الإرشادات و توزيع المطويات التحسيسية للتقيد و الالتزام بالتدابير الوقائية من الجائحة، سيما ماتعلق منها باتخاذ إجراءات النظافة، وضرورة تفادي كل أشكال التجمعات و احترام المسافة الوقائية الآمنة، مع دعوة المواطنين على ضرورة البقاء في منازلهم كأهم إجراء وقائي صحي، و احترام مواقيت الحجر المنزلي الجزئي المتخذ لصالحهم ولسلامتهم وسلامة أسرهم.