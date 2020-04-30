أمر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة بحبس تاجر التجزئة للحوم و الدواجن اثر اعتدائه على أعوان فرقة قمع الغش بمقر مديرية التجارة .

أفادت مديرية التجارة بعنابة في بيان ، مساء اليوم ، أنه على إثر حادثة الاعتداء السافرالذي تعرض له أعوان فرقة قمع الغش بمقر المديرية من طرف تاجر التجزئة للحوم و الدواجن قام المدير فور تدخله بإخراج المعتدي ، حيث تم إقتياده الى مقر الأمن الحضري الثاني عشر.

و أضافت أنه تم ايداع شكوى رسمية ضده ،وقد تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية ،الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت الى حين محاكمته المقررة يوم 10 ماي المقبل ، مؤكدة أنه بعد إعلام المسؤولين بوقائع الحادثة الخطيرة قرر كل من وزير ااقطاع ووالي عنابة التأسيس في تلقصية لضمان تسليط أشد العقوبات الجزائية دون الاخلال بالاجراءات القانونية و الادارية