الاستخبارات الأمريكية: فيروس كورونا "غير مخلّق بشريا أو معدّل وراثيا"

قال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أمس الخميس إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لا تعتقد أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "مخلق بشريا أو معدل وراثيا".

وقال المكتب في بيان إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية "تتفق مع الإجماع العلمي واسع النطاق بأن فيروس كوفيد-19 غير مخلق بشريا أو معدل وراثيا".

وأوضح المكتب أنه كان يتحرى بشأن ما إذا كان الفيروس نشأ في مختبر بمدينة ووهان الصينية، بيد أن تلك الشائعة رُفضت مرارا من العلماء الذين يعتقدون أن الفيروس انتقل من الحيوان إلى إنسان بطريقة طبيعية، مثل الزراعة أو الصيد أو نقل الحيوانات البرية.

إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

أصيب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنه الخميس. وقال ميشوستين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين "علي أن أخضع لحجر ذاتي واتبع تعليمات الأطباء. من الضروري حماية زملائي"، واعدا بأن يبقى على تواصل مستمر "حول كافة المواضيع الرئيسية"، ومقترحا تكليف شخص بمهامه.

ووقع بوتين بسرعة مرسوما يتولى بموجبه مهامه النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، بوصفه رئيسا للحكومة "بالإنابة".

وطمأنه بوتين في الاجتماع المتلفز أن "ما يحدث لك الآن يمكن أن يحدث لأي شخص"، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ قرارات كبيرة في غيابه.

وأضاف" آمل أن تبقى قادرا على العمل وتشارك بشكل فاعل" في صنع قرارات الحكومة، متمنيا له الشفاء العاجل.ولم يعقد بوتين أي اجتماعات وجها لوجه منذ أسابيع، وفق موقع الكرملين على الإنترنت.

إفريقيا: حالات الوفاة بلغت 1598 والإصابات 37393

كشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في القارة الإفريقية وصل إلى 1598 حالة، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي الحالات المؤكدة على مستوى القارة إلى 37393 حالة حتى أمس الخميس .

وأوضح المركز في التحديث الأخير للوضع امس الخميس أن عدد الحالات الإيجابية المؤكدة في عموم القارة ارتفع من 34915 أول أمس الأربعاء إلى 37393 حتى بعد ظهر الخميس.

وذكر المركز أن الفيروس منتشر عبر 52 دولة إفريقية. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز أن البلدان الأشد تضررا بالمرض في القارة هي مصر وجنوب إفريقيا والمغرب والجزائر. (واج)

الصين:تسجيل 12 حالة إصابة جديدة

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية ، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في الصين، من بينها 6 حالات وافدة من الخارج.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الحالات الجديدة الـ 6 الأخرى تمت إصابتها محليا، منها خمس حالات في مقاطعة هيلونغ جيانغ (شمال شرق) وحالة واحدة في منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم (غرب).

وأضافت أن الحالات الجديدة الست الوافدة أمس الخميس، رفعت مجموع هذه الحالات الى 1670 حالة، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات مشتبه بإصابتها في شنغهاي، وجميعها وافدة من الخارج.

وذكرت اللجنة أنه لم ترد أنباء عن وقوع وفيات أمس الخميس في البلاد.

وفي السياق ذاته، قالت اللجنة إن 1165 شخصا من بين مجموع الحالات الوافدة خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، بينما لازال 505 أشخاص يتلقون العلاج، حالة 7 منهم حرجة للغاية.

ولم تسجل اللجنة وفيات ضمن الحالات الوافدة. وقالت إن 32 شخصا مصابا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ليرتفع عددهم إلى 77642 شخصا حتى نهاية يوم الخميس.

وتجدر الاشارة إلى أن الصين سجلت حتى يوم أمس، 82874 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، فيما توفي 4633 شخصا جراء الإصابة بالوباء .

تسجيل أول حالة إصابة في جزر القمر

أكد رئيس جزر القمر غزالي عثماني، بعد ظهر أمس الخميس، ظهور أول حالة إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال عثماني خلال خطابه للأمة أن وزارة الصحة أكدت أمس تسجيل أول حالة مصابة بالمرض في البلاد؛ لمواطن من جزر القمر يبلغ من العمر 50 عاما.

وأوضح "دخل المريض إلى المستشفى في 23 أبريل وهو يعاني من سعال والتهاب حلقي وحمى وصعوبة في التنفس".

إصابة رئيس مجلس النواب الباكستاني بفيروس كورونا

أكد رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19 ) ووضع نفسه في الحجر الصحي في منزله بعد ظهور نتيجة الاختبار.

وأعلن رئيس مجلس النواب في البرلمان ذلك في تغريدة نشرها على موقع التدوين المصغر (تويتر) قائلا: "لقد جاء اختباري لفيروس كورونا الجديد إيجابيا. لقد وضعت نفسي في الحجر الصحي في منزلي"، طالبا من البلاد بأسرها اتخاذ إجراءات وقائية، دون الكشف عن حالته الصحية.

ونقلت قناة ((جيو)) التلفزيونية المحلية الناطقة باللغة الأردية عن شقيق قيصر قوله إن ابن وابنة رئيس المجلس ثبتت إصابتهما أيضا. ولم ترد تقارير عن الصلات المحتملة التي تسببت في إصابته لأنه عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين خلال الأسبوع الماضي حول قضية عقد جلسة لمجلس النواب.

وقد ثبتت بالفعل إصابة اثنين من البرلمانيين الآخرين وعضو في مجلس مقاطعة وعدد من المسؤولين في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن حاكم مقاطعة السند الجنوبية عمران إسماعيل وضع نفسه في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19.

ويتزايد عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 بشكل مستمر وسط مخاوف من أن البلاد قد تواجه ذروة الوباء في ماي.

ووفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الباكستانية مساء أمس الخميس، وصل عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى 16117 مع تسجيل 358 وفاة في البلاد. (

الوكالة الدولية للطاقة تتوقع انخفاضا في الطلب العالمي على الطاقة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، امس الخميس، عن توقعھا بأن ينخفض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 6 بالمئة خلال ھذا العام بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19- )على النشاط الاقتصادي العالمي.

وقالت الوكالة في أحدث تقرير لھا ان البيانات تشير إلى "تقليص شديد للنشاط الاقتصادي العالمي والتنقل" بسبب عمليات الإغلاق واسعة الانتشار في العديد من الدول والتي حالت دون السفر والعمل و الاستھلاك.

وأضاف التقرير أن الطلب العالمي على الطاقة انخفض في الأشھر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي.

وأوضح أنه "إذا استمرت عمليات الإغلاق لشھور عديدة، وكانت عمليات التعافي بطيئة في أنحاء كثيرة من العالم فإن الطلب السنوي على الطاقة سينخفض بنسبة 6 بالمئة في العام الحالي".

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن القيود المفروضة على الطيران والسفر الجوي والتي تمثل ما يقرب من 60 في المئة من الطلب العالمي على النفط كانت عاملا رئيسيا في خفض الطلب على النفط.

منظمة الأرصاد الجوية: انخفاض انبعاثات الكربون المرتبط بكوفيد-19 لن يوقف التغير المناخي

قال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بيتيري تالاس، إن الانخفاض المتوقع في انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليس سوى "خبرا سارا قصير المدى".

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن تالاس تأكيده أن "هذا الانخفاض في الانبعاثات بنسبة 6 في المائة، هو للأسف خبر سار قصير المدى"، في إشارة منه إلى انخفاض ما بين 5.5 و 5.7 في المائة في مستويات ثاني أكسيد الكربون بسبب الجائحة، الذي تم تسليط الضوء عليه من قبل كبار خبراء المناخ، بما في ذلك مركز البحوث المناخية الدولية.

وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه بمجرد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من فيروس كورونا، ستعود نسبة الانبعاثات إلى وضعها الطبيعي السابق.

وسلط تالاس الضوء على التحسن الكبير في جودة الهواء في المدن الكبرى والمناطق الصناعية في عدة أجزاء من العالم، مشيرا إلى أن هذا هو الحال في الصين والهند وكذلك بالقرب من مقر المنظمة في وادي "بو" في شمال إيطاليا، وهي واحدة من أكثر المناطق تلوثا في أوروبا.

وقال إن "هذه التغيرات في انبعاثات الكربون، لم يكن لها أي تأثير على المناخ حتى الان".

وتشير أحدث البيانات الصادرة خلال العام الماضي عن المنظمة، والتي تزامنت مع الذكرى الخمسين ليوم الأرض، إلى أن مستويات ثاني أكسيد الكربون (CO2) والغازات الدفيئة الأخرى في الغلاف الجوي ارتفعت إلى أرقام قياسية جديدة السنة الماضية.

وبحسب تقرير المناخ العالمي، فإن مستويات ثاني أكسيد الكربون كانت أعلى بنسبة 18 في المائة في الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2019 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وفقا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للمناخ 2015-2019.

ويشير التقرير إلى أن الغاز يبقى في الغلاف الجوي والمحيطات لقرون. وهذا يعني أن التغير المناخي المستمر بغض النظر عن أي انخفاض مؤقت في الانبعاثات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وينعكس الانخفاض المتوقع في انبعاثات الكربون من خلال الانخفاض في مستويات ملوثات الهواء الشائعة من عوادم السيارات وطاقة الوقود الأحفوري، مثل جزيئات أكسيد النيتروز (N2O).

البيرو: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى أزيد من ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة بالبيرو،امس الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 1051 بعد تسجيل 108 وفيات جديدة، وهي أكبر حصيلة يومية للوفيات حتى الان .

وأضافت أن عدد المصابين بالفيروس بالبلد الجنوب أمريكي بلغ 36 ألف و976 شخصا، وذلك بعد تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.

وتابعت الوزارة أن عدد المصابين بكوفيد 19 الذين تماثلوا للشفاء وصل الى عشرة آلاف و405 أشخاص.