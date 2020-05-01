فُجعت عائلة من دائرة واسيف في ولاية تيزي وزو بخبر وفاة ابنها، أمس، بمدينة سان بطرسبوغ، أين يقيم لمزاولة دراساته العليا بجامعة "ستايت مينينغ يونيفيرسيتي" بحسب ما علمت "الخبر" من مصادر مؤكدة.

وبالنسبة لظروف الوفاة، ذكرت المصادر، أن الروايات المتداولة حاليا تفيد بأن الشاب الذي يبلغ عمره في بدايات العشرينيات، تعرض لحادث سقوط مميت، في انتظار تأكيد هذه المعلومات من جهة رسمية او عائلية.

وبقدر ما آلم الحادث ذويه ومقربيه، بقدر ما ينهمكون في البحث والسؤال عن سبل كفيلة لنقل جثمان ابنهم الوحيد، ليدفن في أرض الوطن، في ظل إجراءات الحجر التي أملتها مساع احتواء انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وخلفت الحادثة الأليمة صدمة وسط معارف الشاب ومدينته، حيث ادرجوا صوره في منصة التواصل "فايسبوك" وأرفقوها بدعاء الله ان يتغمد الفقيد برحمته.