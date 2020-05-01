نصب مجمع "ساربور" المالك لأغلبية أسهم نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم، أمس الخميس، أعضاء مجلس الإدارة الجديد، خلال أشغال الجمعية العامة المنعقدة بمقر الشركة بحيدرة (الجزائر)، وفق بيان نشره النادي العاصمي عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

ويتكون مجلس الإدارة الذي يترأسه عاشور جلول، من كمال حسينة، رضا عمراني، البروفيسور طالب أوصديق، الدكتور ناصر شارب وممثل مجمع "ساربور" عبد الحق بوسبيعة، حسب نفس المصدر.

وسيكون النادي الرياضي الهاوي الذي يمتلك حصة 4 % من الأسهم ممثلا من طرف سعيد عليق ورابح علام، بينما تم تعيين بوعلام شندري، ممثلا لبقية المساهمين (1 %).

وبعد ختام أشغال الجمعية العامة، عقد مجلس الإدارة الجديد أول اجتماع له برئاسة عاشور جلول، حيث تم التطرق لعديد النقاط من بينها : "السياسة العامة للشركة، المدير الرياضي الجديد، نمط التسيير المنتهج، وكذا تجسيد المشروع الرياضي لشركة اتحاد الجزائر"، وبهذا اختتم البيان.