فرقها الأمنية ميدانيا الراجلة و الراكبة، للوقوف على التطبيق الفعلي لإجراء الحجر الجزئي المؤقت ابتداء من الساعة السابعة مساء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين في هذا القرار، من خلال وضع نقاط مراقبة على مداخل ومخارج مدن هذه الدوائر الـ 12 مع ضمان تغطية أمنية شاملة لجميع الأحياء و الشوارع، حيث تم منذ الخامس إلى غاية 30 أفريل الماضي من الحجر الجزئي الصحي، توقيف 665 شخص اتخذت في حقهم إجراءات قضائية متمثلة في محاضر لعرضهم على المحاكم بعد مراقبة 1838 شخص، وفي ذات السياق فقد تم توقيف 109 مركبة و25 دراجة أين حولت إلى محاشر بعد مراقبة 545 سيارة و61 دراجة.