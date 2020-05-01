أعلنت قوات الشرطة بأمن عنابة، صبيحة اليوم، عن توقيف 841 شخصا و71 مركبة و67 دراجة نارية لمخالفة القرارات والتدابير الاحترازية المتخذة لمجابهة وباء فيروس كورونا.

وذكرت الجهة ذاتها أن هذه المخالفات سجلت في الفترة الممتدة بين 24 و30 أفريل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، علما أن هذه الحصيلة تعد الأثقل منذ الشروع في الحجر الجزئي بين الساعتين السابعة مساء إلى السابعة صباحا بداية من الخامس أفريل المنقضي، وتحصي عنابة 58 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس؛ منها 33 حالة أعلنت عنها المصالح الصحية أمس.