أقدم عشريني بأحد الأحياء الشعبية في البليدة ، على الانتحار بتناول مادة سامة قاتلة ، بعد تأكيد نتائج التحاليل المخبرية ، إصابته بأعراض فيروس كورونا ، لم يتحمل الضحية حقيقة الإصابة ، ليقدم على وضع حد لحياته ، و من حسن حظه مرحليا ، ان مصالح الإنقاذ تدخلت و سارعت في إسعافه، و تحويله على المستشفى لتقلي العلاج اللازم.

و في السياق ، قبضت مصالح الأمن في أولاد يعيش ليلة الجمعة ، على 6 شباب ، خرقوا الحجر الصحي الجزئي ، بالسهر خارج سكناتهم ،حيث ينتظر إعداد ملف قضائي ضدهم ، و محاكمتهم لاحقا .