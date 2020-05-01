محاولة انتحار عشريني لإصابته بـ" كورونا" بالبليدة

مجتمع
1 مايو 2020 () - ب.رحيم
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 أقدم عشريني بأحد الأحياء الشعبية في البليدة ، على الانتحار بتناول مادة سامة قاتلة ، بعد تأكيد نتائج التحاليل المخبرية ، إصابته بأعراض فيروس كورونا ، لم يتحمل الضحية حقيقة الإصابة ، ليقدم على وضع حد لحياته ، و من حسن حظه مرحليا ، ان مصالح الإنقاذ تدخلت و  سارعت  في إسعافه،  و تحويله على المستشفى لتقلي العلاج اللازم. 

و في السياق ، قبضت مصالح الأمن في أولاد يعيش ليلة الجمعة ، على 6 شباب  ، خرقوا الحجر الصحي الجزئي ، بالسهر خارج سكناتهم ،حيث ينتظر إعداد ملف قضائي ضدهم ، و محاكمتهم لاحقا .

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