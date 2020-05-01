سجلت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت منذ بداية تنفيذ تدابير الحجر الجزئي للوقاية من فيروس كورونا بتاريخ الخامس أبريل والى غاية يوم أمس الخميس 913 مخالفة خاصة بخرق هذا الإجراء وفقا لما ورد اليوم الجمعة في بيان لمكتب الاتصال والعلاقات العامة بهذه الهيئة الأمنية.

واستنادا إلى نفس البيان فان ذات المصالح قد أحصت 913 مخالفة من قبل الراجلين وأصحاب السيارات والدراجات النارية تتعلق بعدم التقيد بمواقيت الحجر الجزئي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا.

وتمثلت هذه المخالفات في توقيف 91 مركبة وسبع دراجات نارية ووضعها بالمحشر البلدي ابتداء من صدور القرار الولائي القاضي بوضع المركبات التي لا تحترم مواقيت الحجر الجزئي وفق نفس المصدر.

كما أوقفت عناصر الشرطة منذ الخامس أبريل الجاري تاريخ الشروع في تطبيق إجراءات الحجر الجزئي 817 شخص لم يلتزموا بهذه التدابير الرامية للوقاية من فيروس كورونا حيث اتخذت في حقهم الإجراءات القانونية الخاصة بخرق الحجر الجزئي.

يذكر أن مديرية أمن الولاية سخرت أزيد من 1200 عون للشرطة لتنفيذ قرار الحجر الجزئي بإقليم اختصاصها بالولاية.