أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة، عن تسجيل 148 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الجزائر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4154 حالة، فيما سجلت 3 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 453 حالة.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن الوفيات الثلاث الجديدة سجلت بكل من تيزي وزو وبرج بوعريريج وقسنطينة مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار ذات المتحدث الى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 1821 من بينها 42 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 56 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تمثل نسبة 65 بالمائة من مجموع حالات الوفاة الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

وأضاف الدكتور فورار أن 14 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم، فيما سجلت 26 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، مع الإشارة إلى أن 8 ولايات سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد البليدة والجزائر وسطيف وعين الدفلى وبرج بوعريريج من بين الولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج, فقد بلغ عددها 7026 وتشمل 2776 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 4250 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 24 مريضا حاليا في العناية المركزة.

واعتبر ذات المسؤول أن قرار تقليص بعض القيود عن الحجر الصحي اتخذ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المواطنين, مؤكدا أن الحد من تفشي هذا الوباء من واجب كل المواطنين وعبر كل الولايات، حيث يستدعي الاحترام الصارم لقواعد النظافة العامة ومسافة التباعد خاصة في الأسواق والمحلات التجارية.