وجه اليوم حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية "الأرسيدي" تحية خاصة للعمال الجزائريين بمناسبة العيد العالمي للعمال.

و جاء في بيان للحزب تلقت الخبر نسخة منه :"بمناسبة أول ماي، ينحني التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إجلالا أمام العديد من المناضلين النقابيين والعمال الذين يكافحون من أجل انتزاع حقهم في التنظيم الحر على شكل نقابات تدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية. إن في هذا الظرف الصعب الذي ازدادت فيه الأجور الزهيدة التي يتقاضاها معظم الذين لهم منصب عمل، سوءا بفعل البطالة التقنية وإفلاس العديد من المؤسسات الصغيرة، آلاف من العائلات غرقت في الفقر المدقع. ولم يعد بمقدور الأجراء وعائلاتهم الاستمرار في العيش من الوعود الزائفة".

و أضاف البيان: "يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن ثورة فيفري 2019 ليست مجرد مطالبة بديمقراطية شكلية. بل هي تعبير عن حاجة ملحة للحرية والديمقراطية بمضمونها الاقتصادي والاجتماعي. إن مواصلة قمع نشطاء الحراك، والاعتداء على حرية الصحافة وتهميش الشباب وأغلبية الشعب، قد يؤدي إلى نسف كل الحلول السلمية الممكنة للأزمة العميقة التي سبّبها للبلاد نظام سياسي أصمّ ومفرّق".

و ختم البيان: "إن الأرسيدي يعتبر أن السلطة التي تفرزها انتخابات ديمقراطية، هي السلطة الوحيدة القادرة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية والسياسية للشعب الجزائري. وإذ يجدّد نداءه لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، يندد بسياسة الهروب إلى الأمام ويدعو لتضامن أوسع قصد مواصلة النضال من أجل الكرامة والسيادة".