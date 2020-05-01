قام نور الدين بوعيشة، بتوزيع 560 قناعا معقما للوقاية من فيروس كورونا، تولّى صنعها وعائلته داخل ورشة خاصة وبإمكانياته الخاصة ببيته ببلدية بلخير في ڨالمة ،على مستشفيات ابن زهر، الحكيم عقبي والمستشفى المرجعي (الأم والطفل) الخاص بوباء كورونا بمدينة ڨالمة .

وأكّد المتطوع بوعيشة وهو منتخب عن المجلس الشعبي الولائي لـ"الخبر" بڨالمة ، أنّ هناك كمية أخرى من هذه الأقنعة جاهزة ،تقدر بـ560 قناعا ، سيقوم بتوزيعها على مستشفيات كل من بوشقوف ، عين العربي ووادي الزناتي ، والوحدات الصحية ونقاط الاستعجالات لبلديات حمام النبائل، بومهرة أحمد ،حمام دباغ ، بالإضافة إلى الوحدات الثانوية التابعة لمصالح الحماية المدنية عبر تراب الولاية .

وأطلق المتطوّع نفسه مبادرة بـ200 قناع لفائدة فرق المتطوعين ، التي سينطلق في إنجاز 100 قناع منها غدا السبت ، على أن ينجز العدد المتبقي بعد الانتهاء من الحصة الأولى وتعقيمها وتوزيعها ، كما قال .

وعن المبادرة التي شرع فيها بعد مبادرات تعقيم واسعة خاضها خلال الأسابيع الأخيرة عبر تراب الولاية ، وبإمكانياته الخاصة ، أوضح بوعيشة أنّه استلهمها من مجموعة شباب لجمعية مستقبل سيدي عيسى ببلدية عين بن بيضاء ، وذلك خلال زيارة تفقدية لمناطق الظل بالمنطقة ، حيث قام بإضافات طفيفة كما قال وانطلق في إنجاز عدد أول بـ 300 قناع ، ثمّ عدد 700 قناع آخر التي أنجزها بعد خروجه من المستشفى ، إثر عملية اشتباه في إصابته ، والتي جاءت نتائجها سلبية كما قال.