سيتم بداية هذا الأسبوع بمنطقة تيغزيرت شمال تيزي وزو، إطلاق عملية "كمامة للجميع" لتزويد كل شخص بكمامة حماية و ذلك في إطار الوقاية من فيروس كورونا، حسبما علم اليوم الجمعة من الخلية المحلية للتضامن كوفيد-19 .

و أوضح الدكتور شابة وليد أحد مسؤولي هذه الخلية أن هذه العملية التي تعد إحدى القرارات المتخذة خلال اجتماع جمع أمس الخميس أعضاء الجمعية التي تتشكل منها الخلية ، تهدف "لمرافقة السكان في الإجراءات الجديدة المتخذة على المستوى المركزي" بمناسبة شهر رمضان.

و أضاف المتحدث "نحاول أن نتكيف باستمرار و أن نوجه نشاطاتنا الميدانية لتتماشى مع تطور الوضع و القرارات المتخذة على المستوى المركزي كإعادة فتح بعض المحلات التجارية".

و بالإضافة إلى هذه العملية الهامة التي ستجري بالتنسيق مع مجموعة من الفاعلين و شركاء هذه الخلية، تم خلال هذا الاجتماع أيضا إتخاذ عدة قرارات تهدف لـ"إعادة تفعيل الحذر" لدى السكان و مرافقتهم في حياتهم اليومية في ظل هذه الأزمة الوبائية .

و يتعلق الأمر، يقول الدكتور شابة، بـ"وضع قائمة تضم النقاط السوداء على مستوى البلديات الثلاثة للمنطقة (تيغزيرت، ميزرانة و إيفليسان) و إستئناف الحملات التحسيسية حول ضرورة مطابقة الإجراءات الوقائية خصوصا التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة و التقيد بالنظافة".

و أفاد أن هذه النشاطات تأتي تبعا ل"تطور الوضع ميدانيا على مستوى المنطقة (الأكثر تضررا على مستوى الولاية) و الذي تميز خلال الأيام الأخيرة بهدوء نسبي فيما يخص حالات العدوى ، و ذلك لتجنب أي تهاون في الحيطة و الحذر".