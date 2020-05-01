كشف مدير الصحة والسكان لولاية تبسة بلعيد سعيد ان بعض مظاهر التهور والتسيب لخرق اجراءات الحجر المنزلي من طرف الاشخاص الذين كانوا في محيط الاحتكاك والاتصال الاجتماعي للحالات المؤكدة لفيروس كرونا خرقوا التعهد. الشرفي بالالتزام بفترة الحجر المنزلي ما يرفع وتيرة نقل العدوى . وهو ما يصب في نفس اتجاه تصريح والي تبسة مولاتي عطالله الذي وصف التجمعات وخرق الحجر بالتهور .هذه الوضعية دفعت مديرية الثحة بنقل شخص من مقر اقامته الى مبيت الشباب بتبسة والزامه بالحجر على نفقته الخاصة مع توجيه تحذير صام بضرورة الانضباط او تطبيق اجراء الغاء الحجر المنزلي والنقل الفوري لمركز حجر على عاتق القائم بالمخالفة القانونية.