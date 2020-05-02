اهتز حي عراض الصالح بمدينة عين بسام بـ23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة ساعة قبل آذان المغرب أمس الجمعة على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها ابن حيهم "ز، م" صاحب 43 سنة أب لأربعة أطفال وقعت أحداثها بوسط المدينة غير بعيد عن المستشفى.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن الضحية "ز،م" اشتبك مع شاب آخر ووقعت قبلها تلاسنات حادة وصلت الحد التشابك بالأيدي غير أنه وفجأة أقدم الجاني على استخراج مفك براعي ويغرسه برقبة الضحية التي حولت إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة ثم إلى مستشفى الأخضرية منها إلى مستشفى زميرلي بالعاصمة أين فارق الحياة.

وقد تنقلت فرقة أمنية من مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة عين بسام والشرطة العلمية إلى مسرح الجريمة ومباشرة التحقيقات حول الوقائع وإعداد تقرير الطبيب الشرعي ومواصلة السماع لكل الأطراف.