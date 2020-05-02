تدخلت مصالح الحماية المدنية أمس الجمعة على الساعة 23 سا و51 دقيقة من أجل حادث انهيار جدار خارجي لمبنى متكون من طابقين، في شارع سرار بسان بيار في بلدية وهران.

وأضاف بيان للحماية المدنية أن الجدار طوله حوالي 08 أمتار وارتفاعه حوالي 04 أمتار، حيث توجهت الإسعافات إلى عين المكان بعد تلقيها لنداء النجدة أين لم تسجل أية خسائر بشرية.

وبأمر والي ولاية وهران تم التكفل بالعائلات المتضررة عن طريق إجلائهم نحو ديار الرحمة ببلدية مسرغين إلى أن يتم تحويلهم نحو سكنات لائقة.