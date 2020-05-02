أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أن الجزائر استطاعت أن تحد من انتشار فيروس كورونا.

وجدد الوزير الأول خلال زيارة إلى ولاية قسنطينة شكره لعمال قطاع الصحة نظير مجهوداتهم في مجابهة الفيروس، مضيفا أنه بفضل هذه المجهودات "استطعنا أن نحد من انتشار هذا المرض الخبيث الذي تعاني منه حتى الدول المتطورة".

وأضاف جراد أن تسخير "إمكانياتنا الاقتصادية والمادية وخاصة كفاءاتنا البشرية مكننا من أن نحصر قدر الإمكان انتشار هذا الوباء على المستوى الوطني".

ودعا الوزير الأول المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية للانتصار على هذه الجائحة.