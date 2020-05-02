أنشأت جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم مخبرا جديدا للتحاليل الميكروبيولوجية للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد.

ويتواجد المخبر على مستوى كلية علوم الطبيعة والحياة حسب ما علم لدى مؤسسة التعليم العالي.

وقد حرصت الجامعة على تجهيزه بأحسن التجهيزات التكنولوجية العالية الجودة مع مراعاة الإجراءات الأمنية والوقائية المعتمدة دوليا.

المهمة الأولية للمخبر الجديد هي الكشف عن المصابين بفيروس كوفيد-19 على المستوى المحلي، وذلك عن طريق العمل بالتنسيق مع كلية الطب والمصالح الاستشفائية بولاية مستغانم.

وسيتم تسيير المخبر من طرف طاقم متكون من نخبة من الأساتذة المختصين من كلية الطب وكلية علوم الطبيعة والحياة، وينتظر اعتماده من معهد باستور.