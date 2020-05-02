تمكن عناصر أمن دائرة التلاغمة بولاية ميلة أول أمس من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص قاموا بالسطو على محلين تجاريين وسط مدينة التلاغمة، مع استرجاع جميع المسروقات.

على إثر شكوى تقدم بها تاجر مواد غدائية وأخرى لصاحب مكتبة وراقة جراء تعرضهما للسرقة من قبل مجهولين طالت محليهما التجاريين المجاورين لبعضهما وسط مدينة التلاغمة، تم السطو على المحل الأول باستعمال مفاتيح مقلدة، ثم الدخول إلى المحل الثاني عن طريق إحداث ثقب في الجدار الفاصل بين المحلين ، حيث استهدف فيها اللصوص مختلف السلع تمثلت في كمية معتبرة من مختلف أنواع السجائر، بطاقات تعبئة الرصيد لمختلف متعاملي الهاتف النقال،بالإضافة إلى مبالغ مالية.

عناصر الشرطة باشرت تحرياتها باستغلال مسرح الجريمة و فيديو لكاميرا مثبتة في أحد المحلين ،حيث أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيس، البالغ من العمر 20 سنة وتوقيفه.

التحقيق المعمق مع المشتبه فيه كلل بالاعتراف باقترافه لفعل السرقة رفقة شريكيه البالغين من العمر 19 و21 سنة، حيث تم توقيفها تباعا.

بالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم حيث عثر المحققون على سلاحين أبيضين (سيف وخنجر)، كما تم استرجاع جميع المسروقات التي قدرت قيمتها بـحوالي 51 مليون سنتيم.

بعد استكمال إجراءات التحقيق قدم المشتبه فيهم الثلاثة أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد التي أمرت بوضعهم جميعا رهن الحبس بعد إخضاعهم لإجراء المثول الفوري.