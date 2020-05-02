أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم السبت عن رغبة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، في الانتقال إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن مديري برشلونة يسعون من أجل الفوز بصفقة لاوتارو، حيث علم النادي أن اللاعب يعمل بهدوء وبدون ضجة لحسم انتقاله إلى "البارسا".

وأشارت إلى أن لاوتارو حسم مستقبله واختار برشلونة، ما أثار تفاؤل النادي الكتالوني، وذلك لا يعود إلى أن إنتر سيجعل الأمر سهلاً، لكن لأن اللاعب يساعد البارسا بقدر الإمكان لإنهاء الصفقة.

بالمقابل، يرغب اللاعب في التخلي عن إنتر، ويرفض كل محاولات التمديد مع تحسين عقده.

وقالت الصحيفة، إن لاوتارو يدرك أن برشلونة جادا في الصفقة، وأن النادي الكتالوني ملتزم للغاية تجاه نقله إلى "كامب نو"، لذا لا يريد مارتينيز أن يفوته قطار "البارسا".

وأضافت أن "عناد إنتر" يعود إلى امتلاك النادي الإيطالي للاعب رائع، لذا يرفض خسارته، وإن حدث ذلك يجب أن يكون مقابل الحصول على أموال ضخمة.

وذكرت مصادر من برشلونة أن الاتفاق بين برشلونة ولاوتارو لم يحسم بشكل نهائي، لكن "موندو ديبورتيفو" تأكدت أن الطرفين وضعا أساسًا لعلاقتهما المستقبلية.

وأوضحت الصحيفة "لم يحدث اتفاق نهائي، إلا أن الأمور تسير بينهما على الطريق الصحيح".

وشددت على أن مديري برشلونة يعملون في الصفقة منذ عدة أشهر عن طريق إنجاز خطوات صغيرة، ودائمًا يجدون استعدادًا جيدًا من جانب اللاعب ووكلائه على كل خطوة.