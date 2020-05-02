غادر 22 شخصا مساء أمس الجمعة مستشفى "يسعد خالد" لمعسكر بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفى إلى 56 شخصا، حسب بيان لمديرية الصحة و السكان للولاية.

وأوضح نفس المصدر أن تحاليل معهد باستور أكدت شفاء المرضى الـ22 وأغلبهم من بلدية غريس ليتم السماح لهم بمغادرة المستشفى.

وقد ارتفع بذلك عدد الأشخاص الذين غادروا مستشفى "يسعد خالد" بعد شفائهم منذ ظهور وباء كورونا إلى 56 حالة.

ومن جهة أخرى، سجل شفاء عدد أخر من المرضى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تمت معالجتهم على مستوى المستشفى المرجعي "يسعد خالد" حسب نتائج التحاليل المخبرية الأولى الصادرة عن معهد باستور وينتظر إجراء تحاليل مخبرية ثانية لتأكيد خلوهم من فيروس كورونا قبل السماح لهم بمغادرة المستشفى، وفق نفس البيان.