تماثلت 21 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وغادرت مستشفى أحمد فرانسيس بوادي أرهيو في غليزان، فيما تتأهب حالتين اثنتين لمغادرة هاته المؤسسة الاستشفائية هذا المساء، بعد ظهور التحاليل السلبية للحالات المعلن عنها.

وحسب مدير المستشفى فإن هذه الحالات المتماثلة للشفاء خضعت للبروتوكول العلاجي المعمول به، فيما لا تزال 12 حالة متواجدة بالمستشفى ومصابة بفيروس كوفيد 19، في حالة جيدة مستقرة.

وقد كشف محدث "الخبر"أن الإدارة وضعت جناحا خاص لحاملي الفيروس، وطاقم طبي متكفل بهم ليل نهار، مبينا أن المؤسسة الاستشفائية التي يديرها لم تسجل ولا حالة وفاة.