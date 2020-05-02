يعقد مجلس الوزراء غدا الأحد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يناقش خلاله قانون المالية التكميلي، تنظيم نهاية السنة الدراسية، تموين السوق بالمواد الاساسية وإعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم السبت "يعقد مجلس الوزراء صباح غدا الأحد 03 ماي 2020 اجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".

وأضاف البيان "يتضمن جدول الأعمال بصفة خاصة الدراسة والمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، والعروض المتعلقة بإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية الجارية، والمنظومة الرقمية لمتابعة تموين وتأطير السوق بالمواد الأساسية، بالإضافة إلى إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب".