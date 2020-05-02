سّلم الإرهابي المسمى "م.طاهر" نفسه، أمس الجمعة، للسلطات العسكرية بتمنراست، الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) ذخيرة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم الإرهابي المسمى "م.طاهر" نفسه، يوم 01 ماي 2020، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) ذخيرة".

وأضاف المصدر أنه: "تجدر الإشارة أن هذا الإرهابي هو أخ الإرهابي "م.ساية" المقضي عليه، يوم 18 نوفمبر 2019، من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة تاوندت بتين زواتين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار /ن.ع.6".

في سياق الجهود المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبط عناصر الدرك الوطني بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (862) كيلوغرام ، كما ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان وسيدي بلعباس/ن.ع2، (126,5) كيلوغرام من نفس المادة، وفق بيان الوزارة.

كما أفادت الوزارة، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بباتنة /ن.ع5، أوقفت خمسة (05) تجار مخدرات، و حجزت (31.5) كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر بـ (29.973.000) دج وخمسة (05) هواتف نقالة فيما تم احباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ (11812) لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة،

كما تم توقيف (17) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بالنعامة/ن.ع2.