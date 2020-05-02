أشرف نهار أمس ، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بمعية الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين ، و حضور الوالي، على تقديم هبة من الإعانات ، قدرت بـ 250 طن من المواد الغذائية ، و التي تأتي في إطار الحملة التضامنية ، لمساعدة المتضررين من الأزمة الصحية لجائحة فيروس كوفيد 19 ، في هذه الأيام الرمضانية ، على أمل تقديم مساعدات أخرى لاحقا ، عبارة عن معدات طبية .

و قال الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك توفيق حكار ، أن عمال المجمع تبرعوا بيوم واحد من مرتبهم ، على أن يكون فيه توزيع تبرعات في القريب القادم ، و أن سوناطراك كانت منذ اليوم الاول من الأزمة الوبائية ، حاضرة و مساهمة في العمل التضامني .

و بدوره استغل الأمين العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة ، عملية تسليم تلك المساعدة ، ليشيد بكل العمال ، الذين كانوا و لا يزالون في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء، و في مقدمتهم شريحة الأطباء.