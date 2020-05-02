استكملت بولاية سعيدة عملية صب منحة 10 ألاف دج الخاصة بشهر رمضان الفضيل والتي بلغ عددها 23.000 منحة لفائدة الفئات المعوزة حسبما أفادت به مصالح الولاية.

وأوضح نفس المصدر أنه تم صرف هذه المنحة منتصف الأسبوع الجاري في الحسابات البريدية الجارية لفائدة المستفيدين منها.

و قد مست هذه العملية التضامنية المعوزين وذوي الدخل الضعيف الذين تم إحصاؤهم من طرف مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن وفقا لنفس المصدر.

و أعدت مؤسسة "بريد الجزائر" تدابير استثنائية لضمان السير الحسن لهذه العملية عبر مختلف مكاتب البريد بالولاية من ضمنها تطبيق نظام التباعد بين المواطنين في سياق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كما أشير إليه.

ومن جهة ثانية استفادت 3.000 عائلة معوزة خلال الأيام الفارطة من طرود غذائية تبرع بها محسنون وفق مصالح الولاية.