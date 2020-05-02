توفي طفل يبلغ من العمر 11 سنة وأصيب شخصين آخرين في حادثي مرور متفرقين وقعا ليلة أمس الجمعة إلى السبت بولاية البليدة، حسبما أفادت به اليوم خلية الإعلام والصحافة على مستوى مديرية الحماية المدنية.

ووفقا لذات المصادر فقد وقع الحادث الأول دقائق قبل موعد الإفطار على مستوى منطقة الضاية التابعة لبلدية موزاية (غربا) والذي تمثل في اصطدام ما بين دراجتيبن ناريتين ما أسفر عن إصابة سائقيها بجروح متفاوتة الخطورة تم على إثرها إجلاؤهما نحو القطاع الصحي بذات البلدية.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة التاسعة مساء وقوع حادث مرور ثاني على مستوى الطريق الوطني رقم 01 عند حي 24 مسكن بالشفة تمثل في اصطدام سيارة سياحية بطفل يبلغ من العمر 11 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

وعلى اثر تدخل أعوان الحماية المدنية تم نقل جثة الطفل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانس فانون، وفقا لذات المصادر.