شرعت مؤسسة "ناس الخير" في عملية توزيع تدريجي لأزيد من 7000 طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة والفئات الهشة القاطنة عبر بلديات الجزائر العاصمة وذلك ضمن العمليات التضامنية لشهر رمضان الكريم, حسبما علم اليوم السبت لدى رئيس ذات المؤسسة الخيرية.

وأوضح طارق زروقي أنه ضمن نشاطات الطبعة العاشرة للبرنامج الخيري "رانا هنا" تم منذ اليوم الأول من رمضان الشروع في توزيع حصص ستشمل 7000 طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة القاطنة عبر مختلف بلديات العاصمة للمساهمة في توفير المواد الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك, يقول مرزوقي، تم برمجة توزيع تدريجي لزهاء 10.000 طرد غذائي على المستوى الوطني وذلك لتجسيد العمل التضامني لشهر رمضان الذي صادف هذه السنة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضاف ذات المصدر أنه بدعم من المتعاملين الاقتصاديين من القطاع العام والخاص وبتسهيل ومرافقة مؤسسات الدولة تم تكييف مبادرة الخيمة العملاقة "أجي تفطر" التي كانت تتسع ل 1000 شخص خلال السنوات الماضية في رمضان لتصبح هذه السنة بعد جائحة كورونا "نجيب لك تفطر" حيث تم منذ بداية رمضان الجاري توزيع قرابة 1000 وجبة جاهزة يوميا وإيصالها لبيوت العائلات المعوزة وممن يعيشون بمفردهم وبعيدا عن عائلاتهم.

وأشار ذات المصدر أن عملية التسجيل للاستفادة من الوجبات الجاهزة تتم بالاتصال عبر الخط الأخضر 0560066600 حيث تقوم خلايا الإصغاء والمندوبين الولائيين والبلديين للمؤسسة بالتنسيق المحلي على ضبط القوائم ليتم تجهيز الوجبات وتوزيعها عبر شبكة المتطوعين لتصل لغاية باب العائلات وفق شروط النظافة والصحة, مبرزا إمكانية توفير 3000 وجبة كاملة وميا على مستوى ولاية الجزائر وما يفوق 10.000 وجبة على مستوى 8 ولايات.

وأضاف ذات المصدر أن عملية تحضير الوجبات تتم على مستوى مخبر بحي واد الرمان بالعاصمة بإشراف الطاهي المتطوع رايسي، حيث يراعى في تجهيز وتوضيب الوجبات الكاملة المعايير الصحية وشروط النظافة وسلسلة الحفظ والتبريد.

ومن جهة أخرى أكد المصدر نظرا لتفشي وباء كورونا هذه السنة وانعدام الخيمة العملاقة ومطاعم الرحمة خلال رمضان فقد تم تخصيص 30 بالمائة من الوجبات الجاهزة لفائدة الرعايا الأفارقة تقدم لهم على مستوى الورشات وغيرها من الأحياء لمساندتهم في هذه الحالة الصحية الإستثنائية.

وأبرز ذات المصدر أنه في حين سيتم توزيع ملابس العيد على أطفال العائلات المعوزة فقد تم إلغاء عملية الختان الجماعي المعتادة خلال الشهر الفضيل بسبب تفشي فيروس كورونا كما تم تجميد مبادرة التبرع بالدم التي كانت من أبرز النشاطات التطوعية للمساهمة في توفير مادة الدم الحيوية في رمضان.