ذهب الحكم الشاب حسام عيادي من بجاية ضحية جريمة قتل بشعة حيث عثر مصالح الحماية المدنية على جثته مرمية في منحدر جبلي شاهق بين بلديتي تيشي و بوخليفة، و قد اضطرت مصالح الحماية المدنية إلى الاستعانة بالفرقة المتخصصة في البحث و التدخل في المناطق الوعرة و المعروفة بمتسلقي الجبال ليتم إخراج الجثة الحاصلة بين شجيرات معلقة في المنحدر الجبلي، ليتأكد مباشرة تعرضه للرمي من القمة الجبلية .

الضحية الذي ينحدر من قرية تاسيفت بتيشي و الذي يبلغ من العمر 24 سنة معروف لدى شباب المنطقة أنه حكم لمباريات كرة القدم و علمت "الخبر" أنه اختفى عن الأنظار منذ يوم 29 أفريل الماضي لما خرج من بيته العائلي في حدود الساعة التاسعة صباحا دون أن يظهر عنه أي خبر إلى غاية العثور عليه جثة هامدة.

مصالح الأمن فتحت تحقيقات لكشف ملابسات الجريمة التي اهتزت لها كل منطقة تيشي و بوخليفة ببجاية .