أعلن والي قسنطينة، اليوم السبت، عن غلق جميع المحلات الخاصة ببيع الملابس والأحذية والحلويات على مستوى الولاية، احترازيا، للحد من تفشي إنتشار جائحة كورونا.

وأوضح الوالي في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية، "فيسبوك" تابع لولاية قسنطينة، أنه يتعرض كل صاحب محل تجاري مخالف للتدابير الوقائية إلى العقوبات المنصوص عليها ضمن أحكام قانون العقوبات، مكلفا كل من الأمين العام للولاية، ومدير التنظيم والشؤون العامة ومدير التجارة ومدير الصحة والسكان، ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ورئيس أمن الولاية، بتنفيذ أحكام هذا القرار.

كما أوضح ذات المصدر أنه "بالنظر إلى الوضعية الوبائية بالولاية التي اتسمت في الآونة الأخيرة بارتفاع في عدد حالات العدوى بفيروس كورونا الناجمة عن عدم احترام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية، قرر والي الولاية ،أحمد عبد اللطيف ساسي غلق محلات بيع الملابس والأحذية وكل أنواع المرطبات وذلك كإجراء وقائي لوقف تفشي كوفيد-19" .

وأشار ذات المصدر إلى أن "التجار لم يحترموا تدابير النظافة والتباعد الاجتماعي المفروضة في إطار تعليمات الحكومة المتعلقة بتوسيع قطاعات النشاط وفتح التجارة", مضيفا أن "القرار يخص جميع أنواع التجارة على مستوى ولاية قسنطينة وسيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر" .